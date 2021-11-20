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Hayrettin Aksu: “Ne olursa olsun Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdi”
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 20.11.2021, 19:23
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.