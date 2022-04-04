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Spor Toto Süper Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası golsüz beraberlikle geçildi.
Spor 04.04.2022, 21:00
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 25 dakikası golsüz beraberlikle geçildi.