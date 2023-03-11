Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Haji Wright’ın yerden pasında Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
67. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural’ın ortasında ceza sahası içinde Fredy’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
68. dakikada sağ kanattan Fredy’nin ortasında Haji Wright, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal’in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
73. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uzodimma’nın vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.
90+6. dakikada sol kanattan Sam Larsson’un ortasında Emrecan Uzunhan’ın kafa vuruşunda, top Bertuğ’un önünde kaldı. Bertuğ topu ağlara yolladı. 4-0
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Erdem Bayık xx
Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Emrecan Uzunhan xx, Veysel Sarı xx, Güray Vural x (Cemali dk. 88 ?), Fredy xxx (Erdal dk. 76 x), Fernando Martins xx (Nakajima dk. 88 ?), Ufuk Akyol xx, Alassane Ndao xx (Ghacha dk. 71 x), Sam Larsson xx, Haji Wright xxx (Bertuğ dk. 71 x)
Yedekler: Mehmet, Floranus, Ömer Toprak, Mampassi, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Gökhan Sazdağı x (Ackah dk. 76 x), Kolovetsios xx, Arif Kocaman x, Uzodimma xx, Campanharo xx, Miguel Cardoso x (Gavranovic dk. 46 x), Kemen x (Mensah dk. 75 x), Ali Karimi x (Ramazan Civelek dk. 16 x), Carlos Mane x (Emrah Başsan dk. 65 x), Mame Thiam xx
Yedekler: Cenk, İlhan Parlak, Baran, Talha, Ethem
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Haji Wright (dk. 33 ve 68), Fredy (dk. 52), Bertuğ (dk. 90+6) (Antalyaspor)
Sarı Kart: Fernando Martins (Antalyaspor)