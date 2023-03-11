banner611

banner610

Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 11.03.2023, 17:00
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Fredy’nin ara pasına hareketlenen Haji Wright, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden kaleyi yoklayan Wright’in şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.

9. dakikada sağ kanattan Bünyamin’in pasında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Fernando’nun şutu, az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı’nın ortasına iyi yükselen Fredy’nin kafa vuruşu, kalenin üstünden az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın yerden arka direğe ortasında Bünyamin Balcı’nın şutu direkten oyun alanına geri döndü, topu takip eden Haji Wright’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Erdem Bayık xx

Fraport TAV Antalyaspor: Helton xx, Bünyamin Balcı xx, Emrecan Uzunhan xx, Veysel Sarı xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Ufuk Akyol xx, Ndao xx Larsson xx, Fredy xxx, Haji Wright xxx

Yedekler: Mehmet, Floranus, Cemali, Erdal, Bertuğ, Ömer Toprak, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Gökhan Sazdağı x, Kolovetsios xx, Arif Kocaman x, Uzodimma xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Kemen xx, Ali Karimi x (Ramazan Civelek dk. 16 x), Mane xx, Thiam xx

Yedekler: Cenk, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Baran, Talha, Ethem, Mensah, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Haji Wright (dk. 33) (Antalyaspor)

Sarı Kart: Fernando (Antalyaspor)

Yorumlar (0)
banner612