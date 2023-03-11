Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Fredy’nin ara pasına hareketlenen Haji Wright, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden kaleyi yoklayan Wright’in şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.
9. dakikada sağ kanattan Bünyamin’in pasında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Fernando’nun şutu, az farkla üstten auta gitti.
23. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı’nın ortasına iyi yükselen Fredy’nin kafa vuruşu, kalenin üstünden az farkla auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın yerden arka direğe ortasında Bünyamin Balcı’nın şutu direkten oyun alanına geri döndü, topu takip eden Haji Wright’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Erdem Bayık xx
Fraport TAV Antalyaspor: Helton xx, Bünyamin Balcı xx, Emrecan Uzunhan xx, Veysel Sarı xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Ufuk Akyol xx, Ndao xx Larsson xx, Fredy xxx, Haji Wright xxx
Yedekler: Mehmet, Floranus, Cemali, Erdal, Bertuğ, Ömer Toprak, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Gökhan Sazdağı x, Kolovetsios xx, Arif Kocaman x, Uzodimma xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Kemen xx, Ali Karimi x (Ramazan Civelek dk. 16 x), Mane xx, Thiam xx
Yedekler: Cenk, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Baran, Talha, Ethem, Mensah, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Haji Wright (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı Kart: Fernando (Antalyaspor)