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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 20.03.2022, 14:33
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fernando’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yapılan ortada Veysel’in kafa vuruşunu Veysel çizgiden çıkardı. Bir süre VAR’la görüşen hakem Mustafa Kürşad Filiz daha sonra gol kararı verdi. 1-0

22. dakikada Silva Machado’nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Machado’nun pasında sağ çaprazda meşin yuvarlağı alan Umut Nayir’in, ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden çektiği şut kaleci Boffin’de kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Deniz Cafer Özaral xx, Murat Altan xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xxx, Naldo xx, Güray xx, Fernando xx, Poli xx, Ndao xx, Doğukan xx, Luiz Adriano xx, Haji xx

Yedekler: Ataberk, Nuri, Milosevic, Kudriashov, Fredy, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijck

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Hayrullah xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Eraltay xx, Traore xx, Suleymanov xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Chiquinho xx, Serginho xx, Umur Nayir xx

Yedekler: Onurcan Piri, Gökhan Cörüt, Diabate, Douglas Silva, Sergen Piçinol, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Veysel Sarı (dk. 5) (Antalyaspor)

Sarı kart: Doğukan Sinik (Antalyaspor)

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