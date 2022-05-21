Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Altay, rakibine 4-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Altay, rakibine 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Fall’un ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Eysseric, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
63. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan ortasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-4
80. dakikada kornerden gelen topa Travnik, ceza sahası içinde elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kappel, topu kaleye gönderdi. 2-4
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx
Altay: Cihan Topaloğlu x, Eren Erdoğan xx (Onur Efe dk. 85 ?), Efe Sarıkaya x, İbrahim Öztürk xx (Tugay Gündem dk. 82 ?), Ceyhun Gülselam x, Martin Rodriguez x (Nurettin Küçükdeniz dk. 60 xx), Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam x, Leandro Kappel xx, Kazımcan Karataş x (Erdem Özcan dk.74 x)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Ozan Evrim Özenç
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Jeffrey Bruma xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Florent Hadergjonaj xx, Haris Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 90 ?), Valentin Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 70 x), Doğucan Haspolat xx, Harun Akaydın x (Rayane Aabid dk. 46 xx), Umut Bozok xx, Jackson Muleka xx (Berat Kalkan dk. 89 ?), Mamadou Fall xx (Ahmet Engin dk. 71 x)
Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Awer Mabil
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Valentin Eysseric (dk. 35 ve 50), Umut Bozok (dk. 42 ve 63) (Kasımpaşa), İbrahim Öztürk (dk. 45+1), Kappel (dk. 81) (Pen.) (Altay)
Sarı kart: Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)