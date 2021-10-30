banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 30.10.2021, 18:04
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan Bamba’nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki’nin pasında topu alan Pinares’in ceza sahası yayında plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

67. dakikada sol kanattan Paixao’nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel’in şutunda top az farkla auta gitti.

86. dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahası önünden attığı pasta topla buluşan Paixao’nun şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, Thiam xx, İbrahim Öztürk xx, Bjönkander xx (Özgür Özkaya dk. 61 x), Poko xx, Ceyhun Gülselam xx (Zeki Yıldırım dk. 46 xx), Pinares xx (Thaciano dk. 89 ?), Kappel xx, Bamba xx (Erhan Çelenk dk. 54 xx), Rayan x (Paixao dk.46 xx)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Aka, Cem Özgener, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Ulvestad dk. 90 ?), Azubuike xx (Sefa Yılmaz dk. 58 xx), Kayode xx (Cofie dk. 73 xx), Gradel xx, Yatabare xx (James dk. 73 xx)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Thiam, Poko, Cebrail Karayel (Altay), Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Sivasspor)

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Valencia 12 16
10. Barcelona 10 15
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3