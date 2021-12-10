Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 2 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Altay, sahasında Atakaş Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Altay, sahasında Atakaş Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
49. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Ribeiro yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Lis’den dönen topu Murat kornere gönderdi.
70. dakikada sol kanattan yüklenen Hatayspor’da, ceza sahasına topla birlikte giren Adekugbe, yerden şutunu attı ancak top kalenin yanından auta çıktı.
71. dakikada orta alandan atak yapan Hatayspor’da, savunma arkasına atılan topla buluşan Diouf, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, Diouf’un şutunda kaleci Lis’e çarpan top sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamın Adekugbe şutunu atsa da top farklı şekilde auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında, Saba’nın çizgiye inip kale önüne çevirdiği topa dokunan Saint-Louis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
84. dakikada Altay ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Altaylı İbrahim Öztürk, Hataysporlu Saba’yla girdiği mücadelede rakibine sert müdahalede bulundu. Hakem penaltı kararı verdi.
86. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Diouf’un şutunda kaleci Lis topu kurtardı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx
Altay: Lis xx, Tolga xx, İbrahim x, Murat xx, Naderi xx (Paixao dk. 74 x), Thiam xx, Ceyhun x (Thaciano dk. 88 ?), Pinares xx, Kappel x, Rodriguez x (Rayan dk. 88 ?), Bamba xx
Yedekler: Cihan, Aka, Cem, Eren, Deniz, Özgür, Erhan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Hatayspor: Munir xx, Kamil xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Falette xx, Sackey xx, Ribeiro xx, Saint-Louis xxx, Adekugbe xx, Kamara x (Saba dk. 68 x), Diouf xx
Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak Çamoğlu, Muhammed, El Kaabi, Eren Fansa, Engin, Bertuğ
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Pinares (dk. 21) (Altay), Diouf (dk. 38), Saint-Louis (dk. 76) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay), Kamara, Sackey (Hatayspor)