Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
21. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da, Kappel’in pasıyla topla buluşan Pinares, yaklaşık 25 metreden topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğin alt kısmına çarparak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Hatayspor’da, Fatih arka direkte topu kafayla çevirdi, kale önünde bulunan Diouf, vole vuruşuyla sol üst köşeden topu ağlarla gönderdi. 1-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx
Altay: Lis xx, Tolga xx, İbrahim xx, Murat xx, Naderi xx, Thiam xx, Ceyhun xx, Pinares xxx, Kappel xx, Rodriguez xx, Bamba xx
Yedekler: Cihan, Aka, Rayan, Thaciano, Cem, Paixao, Eren, Deniz, Özgür, Erhan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Hatayspor: Munir xx, Kamil xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Falette xx, Sackey xx, Ribeiro xx, Saint-Louis xx, Adekugbe xx, Kamara xx, Diouf xxx
Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak Çamoğlu, Saba, Muhammed, El Kaabi, Eren Fansa, Engin, Bertuğ
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Pinares (dk. 21) (Altay)
Sarı Kartlar: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay), Kamara, Sackey (Hatayspor)