Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Altay, İH Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Altay, İH Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan Bytyqi’nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri’nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic’in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.
31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay’da, Pinares’in şutu kaleci Sehic’den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.
45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi’nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan’ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdukerim Bitigen xx, Candaş Elbil xx, Murat Ergin Gözütok xx
Altay: Lis xx, Tolga xx, Murat xx, Eric xx, Naderi xx, Ceyhun xx, Zeki xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Rayan xx
Yedekler: Cihan, Bamba, Cem, Paixao, Kazımcan, Tugay, Thiam, Eren, Deniz, Özgür
Teknik Direktör: Mert Nobre
Konyaspor: Sehic xx, Barış xx, Adil x(Musa dk.29 x), Abdülkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Soner xx, Endri xx, Michalak xx, Bytyqi xx, Hassan xx
Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Oğulcan, Mpoku, Hüseyin, Ahmet, Mehmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Pinares, Ceyhun (Altay)