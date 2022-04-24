Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada Martin Rodriguez’in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direğe hareketlenen Khaly Thiam’ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Zeki Yıldırım’ın pasında topla buluşan Andre Poko ceza sahasına kadar girdi ancak kaleye gönderdiği şutu Muslera son anda kornere çeldi.

67. dakikada sol çaprazda Alpaslan’ı çalımlayan Poko cezasahası içinde son çizgiye inip orta yaptı. Poko’nun ortası Galatasaray savunmasından dönerken, dönen topa yine Poko ancak pozisyondan yararlanamadı.

84. dakikada Poko’nun sağdan pasında topla buluşan Kappel’in sağ çaprazdan sert şutu Muslera’da kaldı.

90+4. dakikada Kappel’in sağdan ortasında İbrahim Öztürk penaltı noktası üzerinde topu indirdi. Önüne düşen topa dokunan Poko’nun şutunu Muslera son anda kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx

Altay: Lis xx, Björkander xx, Tolga Ünlü x (İbrahim Öztürk dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam x (Cesar Pinares dk. 75 x), Zeki Yıldırım xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Ahmed Rayyan x (Leandro Kappel dk. 65 x), Kazımcan Karataş x (Cebrail Karayel dk. 86 ?)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Evrim Özenç, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Serge Arnaud Aka, Nurettin Küçükdeniz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Muslera xx, Elabdellaoui xx, Nelsson x, Marcao x (Alpaslan Öztürk dk. 55 x), Patrick van Aanholt xx, Pulgar xx, Berkan Kutlu x (Ömer Bayram dk. 82 ?), Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 82 ?), Ryan Babel xx (Cicaldau dk. 66 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis x (Mostafa Mohamed dk. 66 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Ignacio Pena, Semih Kaya, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Andre Poko, Martin Rodriguez, Cesar Pinares (Altay), Erick Pulgar, Marcao, Patrick van Aanholt, Omar Elabdellaoui (Galatasaray)