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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler oldu
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Spor 24.04.2022, 20:49
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.