Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Altay sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada Berkan Kutlu’nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
20. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis’in şutunda kaleci Lis’in son anda dokunduğu top kornere gitti.
42. dakikada Ahmed Rayan’ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx
Altay: Lis xx, Björkander xx, Tolga Ünlü xx, Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx, Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Ahmed Rayyan xx, Kazımcan Karataş xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Evrim Özenç, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Serge Aka, Pinares, Kappel, Nurettin Küçükdeniz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Galatasaray: Muslera xx, Elabdellaoui xx, Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Pulgar xx, Berkan Kutlu xx, Emre Kılınç xx, Babel xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx
Yedekler: İsmail Çipe, Ignacio Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 8) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Andre Poko, Martin Rodriguez (Altay)