Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Altay, Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Altay, Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Wright, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
21. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Rodriguez, Sinan’dan topu kaparak yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
25. dakikada orta alandan Fernando’nun ara pasına hareketlenen Wright, topu kale önüne çevirdi. Topa dokunan Adriano, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
32. dakikada orta alandan atak yapan Altay’da, Rodriguez’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bamba, rakibini geçip şutunu attı ancak top kalenin sağından oyun alanını terk etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx
Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim xx, Murat xx, Özgür xx, Thaciano xx, Zeki xx, Pinares xx, Rayan xx, Rodriguez xx, Bamba xx
Yedekler: Cihan, Naderi, Eric, Aka, Ceyhun, Kappel, Tolga, Kazımcan, Thiam, Eren
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan xx, Fernando xx, Adriano xxx, Ndao xx, Sinan xx, Wright xx
Yedekler: Ataberk, Floranus, Bahadır, Nuri, Milosevic, Fredy, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz, Veysel
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Adriano (dk. 25) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Sinan, Ndao (Antalyaspor), Thaciano, İbrahim, Özgür (Altay)