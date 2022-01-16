banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Altay, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 16.01.2022, 14:23
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Altay, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay’da, Murat Akça’nın kafa vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanan siyah-beyazlılarda bu kez Eric, ceza sahası içinde topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Efkan’ın uzun pasında defans arkasına sarkan Efecan, kaleciyle karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis gole izin vermedi.

26. dakikada orta alandan hızlı hücuma çıkan Alanyaspor’da, Efecan’ın pasında Eduardo, topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Topla buluşan Emre Akbaba, şık bir vuruşu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada sol çaprazdan Pinares ile serbest vuruş kullanan Altay’da, Thiam ceza sahası içinde kafa vuruşu yapsa da top sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

33. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Novais, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kaleci Lis’ten döndü. Altı pas içinde topu önünde bulan Emre Akbaba, bir şut daha gönderdi, kaleci Lis bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Pinares’in ortasına ceza sahası için yükselerek kafa vuruşu yapan Thaciano’nun pozisyonunda kaleci Marafona uzanarak topun sahibi oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Thacino xx, Murat xx, Eric xx, Naderi xx, Thiam xx, Ceyhun xx, Pinares xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Rayan, Rodriguez, Cem, Paixao, Tugay, Eren, İbrahim, Deniz, Özgür

Teknik Sorumlu: Mert Nobre

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Furkan xx, Fatih xx, Borja xx, Novais xx, Efkan xx, Emre xxx, Efecan xx, Davidson xx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Ahmet, Emirhan, Milunovic, Candeias, Mavlja, Oğuz, Tayfur, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Gol: Emre (dk. 26) (Alanyaspor)

Sarı Kart: Naderi (Altay)

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 20 23
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11