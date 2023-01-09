Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor’u 5-0’lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Zinedine Ferhat’ın şutu az farkla auta çıktı.

54. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın noktadan Bakasetas’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışında şutu yan direkten döndü.

75. dakikada Eduardo’nun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye doğru şutu iki direğe çarparak döndü. Kale önünde topu önünde bulan Eduardo fileleri havalandırdı. 4-0.

78. dakikada Umut Güneş’in orta sahadan rakip savunma arkasına uzun pasını düzgün kontrol ile önüne alan Yusuf Özdemir’in şutu kaleci Uğurcan’ı geçerek fileler ile buluştu. 5-0.

90+6.dakikada Balkovec’in orta sahadan ceza sahası içine uzun pasıyla buluşan Eduardo, topu yanındaki Umut Güneş’e verdi. Umut’un şutunu kaleci Uğurcan’ın göğsüne çarparak döndü.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Corendon Alanyaspor: Runarsson xxx, Fatih Aksoy xxx, Furkan Bayır xx, Balkovec xx, Umut Güneş xx, Lusamba xx, Pereira x (Yusuf Özdemir dk. 32 xxx), Efkan Bekiroğlu xxx (Cavaleiro dk. 66 xx), Zinedine Ferhat xxx, Efecan Karaca xxx (Fer dk. 73 xx), Ahmed Hassan xxx (Eduardo dk. 66 xxx)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Gbamin x, Hugo x (Bartra dk. 46 x), Eren Elmalı x, Siopis x, Naci Ünüvar x (Lahtimi dk. 68 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Yazıcı dk. 62 x), Bakasetas x (Bardhi dk. 81 x), Trezeguet x, Umut Bozok x (Semedo dk. 46 x)

Yedekler: Taha Tepe, Hamsik, Denswil, Doğucan Haspolat, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6), Eduardo (dk. 75), Yusuf Özdemir (78) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hugo, Bakasetas, Eren Elmalı (Trabzonspor) Eduardo (Alanyaspor)