Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 3 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

14. dakikada Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0

35. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

36. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alanda yakalayan Umut Güneş ceza sahası içindeki Efkan Bekiroğlu’na pasını verdi. Efkan’ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan’ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.

45+4. dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor’da Bakasetas’ın direkt kaleye şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi. 3-0.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Balkovec xx, Umut Güneş xx, Lusamba xx, Pereira xx (Yusuf Özdemir dk. 32 xx), Efkan Bekiroğlu xx, Zinedine Ferhat xx, Efecan Karaca xxx, Ahmed Hassan xXx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eduardo, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Gbamin x, Hugo x, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Naci Ünüvar x, Abdülkadir Ömür x, Bakasetas xx, Trezeguet xx, Umut Bozok x

Yedekler: Taha Tepe, Aregall, Hamsik, Semedo, Denswil, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6) (Alanyaspor)

Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)