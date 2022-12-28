Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 3 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Ali Karimi’nin ortasında Gavranovic’in şutu az farkla auta çıktı.
60. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek’in pasında cezası dışından direkt kaleye şut çeken Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 2-1
70. dakikada Efecan Karaca ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Eduardo’nun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.
72. dakikada VAR uyarısıyla tekrarlanan penaltı vuruşunda Efecan Karaca topu filelere gönderdi. 3-1
79. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunu kaleci Runnarsson kurtardı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğu xx, Bilal Gölen xx, Osman Gökhan Bilir xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Fer xx, Furkan Bayır xx, Candeias xx (Balkovec dk. 83 ?), Lusamba xx (Efkan Bekiroğlu dk. 56 xx), Umut Güneş xx, Yusuf Özdemir xxx (Pereira dk. 56 xx), Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx (Oğuz Aydın dk. 56 xx), Ahmed Hassan xxx (Eduardo dk. 63 xx)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ferhat, Rassoul, İsmail Zehir, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Kayserispor: Bilal Bayazıt x, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Ramaza Civelek xx (Mustafa Pektemek dk. 62 xx), Campanharo x (Ali Karimi dk. 46 xx), Cardoso xx (Talha Sarıaslan dk. 86 ?), Mensah xx, Emrah Başsan xx (Mane dk. 76 xx), Gökhan Sazdağı xx, Gavranovic x (İlhan Parlak dk. 76 xx)
Yedekler: Cenk Gönen, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Ahmed Hassan (dk. 21), Yusuf Özdemir (dk. 36), Efecan Karaca (dk. 72 pen.) (Alanyaspor), Ali Kerimi (dk. 60) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Cavaleiro, Runarsson (Alanyaspor), Mensah, Carole, Cardoso, Ali Karimi (Kayserispor)