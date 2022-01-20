Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada ceza sahasına giren Emre Akbaba’nın rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top üst direğe çarpıp ceza sahasına döndü. Topa hareketlenen Efecan’nın kafa vuruşu ise üstten auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Borja’nın ortasında topu altı pas önünde kontrol eden Emre Akbaba’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı çeldi, dönen topa hareketlenen Efecan Karaca’nın sağ çaprazdan sert şutu, direğe çarparak auta gitti.
31. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor’da Efecan’ın defansın arkasına attığı ara pasa hareketlenen Wilson Eduardo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruş yapan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Ok xx, Tarık Ongun xx
Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xxx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Davidson xxx, Efkan Bekiroğlu xx, Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxx, Wilson Eduardo xx
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Leroy Fer, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Candeias, Mevlja, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos
Hatayspor: Abdullah Yiğiter x, Fatih Kurucuk x, Burak Öksüz xx, Kamil Ahmet x, Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Ruben Ribeiro xx, Kamara xx, Lobzhanidze x, Diouf x, Saint Louis x
Yedekler: Yavuz, Isaac, Falette, Boudjemaa,Soliman, Muhammed, Emre Kaplan, Sadık Baş, Eren Fansa, Bertuğ
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Emre Akbaba (dk. 17), Wilson Eduardo (dk. 31) (Alanyaspor)
Sarı kart: Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)