Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği müsabakayı 2-2’lik beraberlik ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği müsabakayı 2-2’lik beraberlik ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada Ferhat’ın savunma arkasına attığı uzun pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içine kadar ilerledi. Burada Efkan’ın şutu kaleci Batuhan’da kaldı.
60. dakikada Colley’in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Borini’nin şutu Diagne’den döndü. Dönen topla ikinci kez buluşan Borini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
74. dakikada Kazım Kazım’ın ceza sahası önünde Doumbia’nın kaybettiği topla buluştu. Kazım’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
79. dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan açtığı ortada kaleci Runarson Kazım’ın vuruşunu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde kalan topla buluşan Borini fileleri havalandırdı: 2-1.
83. dakikada Eduardo sol kanatta rakibinden çaldığı topu Cavaleiro’ya ulaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Cavaleiro içeriye doğru ilerleyerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Burak Pakkan xx, Mustafa Sönmez xx, Özgür Ertem xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xx, Furkan Bayır xx, Fer xx, Yusuf Özdemir xxx, Lusamba xx (Doumbia dk. 66 xx), Umut Güneş xx, Zinedine Ferhat xx (Candeias dk. 66 xx), Efkan Bekiroğlu xx (Cavaleiro dk. 52 xx), Efecan Karaca xx (Oğuz Aydın dk. 76 xx), Ahmed Hassan xx (Eduardo dk. 76 xx)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Pereira, Çağan Kayra Ericyas
Teknik direktör: Francesco Farioli
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen xx, Münir Levent Mercan xx, Dresevic xx, Baniya xx (Frei dk. 90+3 ?) Biraschi xx, Ozdoev xx (Salih Dursun dk. 90+3 ?), Ricci xx, Shukurov xx, Borini xx (Bertolacci dk. 90+3 ?), Colley xx (Burak Kapacak dk. 73 xx), Diagne xx (Kazım Kazım dk. 73 xx)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Samed Onur, Nicholas, Adnan Uğur, Feghouli
Teknik direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Güneş (dk. 6) Cavaleiro (dk. 82) (Alanyaspor), Borini (dk.60 ve 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Burak Kapacak (Fatih Karagümrük), Balkovec (Alanyaspor)