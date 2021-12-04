Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor, sahasında DG Sivaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Fajr’ın sol kanada gönderdiği topu alan Gradel, iki rakibinden sıyrılarak içeriye girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kaleci Serkan’ı yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

51. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Gradel’in pasında ceza sahası çaprazında topu kontrol eden Kerem Atakan Kesgin’in sert şutunda top filelere gitti. 0-1

68. dakikada Fajr’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında c Hakan Arslan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel’in şutu yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Tetah’a yaptığı faulün ardından Uğur Çiftçi, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın arka direğe ortasında Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Bilal Gölen xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Juanfran x, Awaziem x, Mevlja x, Ahmet Gülay x (Buluthan Bulut dk. 69 x), Fatih Aksoy x (Tetah dk. 82 ?), Eduardo x (Oğuz Aydın dk. 51 x), Efecan Karaca x, Candeias x (Emre Akbaba dk. 69 x), Babacar x (Ahmet Ildız dk. 51 x), Diedhiou x

Yedekler: Yusuf Karagöz, İsmail Zehir, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Caner Osmanpaşa xx (Ahmet Oğuz dk. 82 ?), Dimitrios xx, Samba xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Fayçal Fajr xx, Kerem Atakan Kesgin xxx (Hakan Arslan dk. 67 x), Pedro Henrique xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 75 x), Max Gradel xxx, Yatabare x (Kayode dk. 67 x)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Emre Satılmış, Azubuke, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Kerem Atakan Kesgin (dk. 51) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (dk. 85) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor) Awaziem, Fatih Aksoy (Alanyaspor)