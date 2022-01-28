Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00’de oynanacak.