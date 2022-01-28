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İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine “Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması” konulu bir genelge gönderdi
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00’de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00’de oynanacak.
Spor 28.01.2022, 16:26
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00’de oynanacak.