Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor:1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Adana Demirspor’da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ancak top auta gitti.
31. dakikada Trabzonspor’un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç’ı aşamadı.
35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi’nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez’in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı’nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1
41. dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx (dk. 16 Abdurrahim xx), Stambouli xx, N’Diaye xx, Emre xx, Yusuf xx, Belhanda xx, Onyekuru xx
Yedekler: Vedat, Semih, Bjarnason, Assombalonga, Akintola, İsmail, Guldbrandsen, Dzyuba, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Victor Hugo xx, Eren xx, Gbamin xx, Bakasetas xx, Trezeguet xx, Umut xx, Bardhi xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet, Siopis, Abdulkadir, Hamsik, Naci, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Rodrigues (dk. 10) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Semih, Rakitskiy (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi (Trabzonspor)
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