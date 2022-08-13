Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada rakibin atağını kontratağa çeviren Adana Demirspor’da Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola’yı gördü. Bu oyuncu ceza alanı yan çizgisinden ikinci direğe ortaladı, Onyekuru kalecinin uzanamayacağı köşeye kafa ile topu göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

63. dakikada Ulvastad’ın pasında ceza alanında bulunan James aşırtmak istedi, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

70. dakikada Onyekuru defans arkasına sarkan Balotelli’yi gördü. Bu oyuncu ceza alanına girip yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Akintola dokunarak topu filelere gönderdi. 3-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx, Svensson xx, Ndiaye xx (Stambouli dk. 79 x), Gökhan xx (Semih dk. 85 ?), Akintola xx (Yusuf dk. 79 x), Onyekuru xx, Belhanda xx (Bjarnason dk. 79), Assambalonga xx (Balotelli dk. 64 x)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Mustafa, Manev, Berk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Appindangoye xx, Ziya xx, Murat xx, Ulvestad xx, Robin xx (Cofie dk. 43 x), Gradel xx (Uğur dk. 86 ?), Kerem xx (Angileski dk. 71 x), Erdoğan xx (N’jie dk. 71 x), Yatabare xx (James dk. 46 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Goutas, Keita, Özkan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Belhanda (dk. 41), Onyekuru (dk. 51), Akintola (dk.70) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rakitskiy, Belhanda (Adana Demirspor), Rıza Çalımbay (DG Sivasspor)