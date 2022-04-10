Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altay’ı ağırladı. Karşılaşma Adana Demirspor’un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Bamba sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Zamanında kaleden çıkan Muric yatarak topu kontrol etti.

66. dakikada Akintola, orta sahadan aldığı topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Akintola’nın ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Lis kurtararak kalesini gole kapattı.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Balotelli ceza sahası içerisine girdi. Balotelli’nin ortasında topla buluşan Akintola kaleci Lis ile baş başa kaldı. Akintola’nın şutunda kaleci Lis topu kurtardı.

70. dakikada karambolde topu alan Balotelli, sol ayağı ile kaleye şutunu çekti. Kaleci Lis bir kez daha topu kurtardı.

82. dakikada Rodriguez’in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Nader, şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

86. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahası içerisinde bulunan Stambouli’ye pasını verdi. Savunmanın müdahalesiyle Stambouli yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı için topu başına gelen Balotelli, topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Gökhan İnler xx (Djokovic dk. 68 x), Stambouli xx, Yunus xx, Belhanda xx (Erhun Öztümer dk. 79 x), Akintola xx (Vargas dk. 87 x), Assombalonga xx (Balotelli dk. 68 x)

Yedekler: Vedat Karakuş, Sinan Kurt, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, İsmail Çokçalış, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, Björkander xx, Naderi xx, Eren xx (Kappel dk. 46 x), Poko xx (Zeki Yıldırım dk. 72 x), Ceyhun xx, Rodriguez xx, Kazımcan xx (Özgür Özkaya dk. 46 x (İbrahim Öztürk dk. 62 x)) , Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü xx, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Belhanda (dk.33), Samet Akaydin (dk. 36), Balotelli (dk. 87 pen.) (Adana Demirspor), Naderi (dk. 82) (Altay)

Sarı kartlar: Yunus Akgün (Adana Demirspor), Bamba (Altay)