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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Spor 13.03.2022, 18:36
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

54. dakikada sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Erdoğan topu yerden ceza alanına sert bir şekilde gönderdi. Topla buluşan Pedro Henrique’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

58. dakikada topla buluşan Balotelli rakibini geçerek ceza sahasına girmek istedi ancak yerde kaldı. Seken topu alan Stambouli ceza sahasına sokularak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada Yunus Akgün’ün yerde kalmasının ardından hakem Çağdaş Altay VAR’a gitti. Sonra Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Balotelli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

75. dakikada Yunus’un ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Assombalonga meşin yuvarlağı Belhanda’nın önüne bıraktı. Belhanda’nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Belhanda’nın ortasında top savunmadan sekerek ceza sahası içerisinde kaldı. Topu önünde bulan Yunus şutunu çekti. Kaleci Ali’den dönen topa vuran Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR’da pozisyon izlendikten sonra faul gerekçisiyle gol iptal edildi.

90. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Gradel yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi. Sonra VAR’A davet edildi. VAR’da inceleme yapan hakem Çağdaş Altay, Belhanda’nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı verdi.

90+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Pedro Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Kamil Çetin xx, Emin Tuğral xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Kaan xx (Alper Uludağ dk. 80 ?), Sinan Kurt xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Stambouli xxx, Yunus xxx (Akintola dk. 90+2 ?), Bjarnason xx (Assombalonga dk. 60 x), Vargas xx (Belhande dk. 60 x), Balotelli xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Djokovic, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xxx, Caner xx, Goutas xx, Ziya xx (Uğur Çiftçi dk. 90+7 ?), Ulvestad xx (Camara dk. 90+8 ?), Hakan xx, Fajr xx (Cofie dk. 81 ?), Henrique xx, Kayode xx (Konate dk. 67 x), Gradel xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Sefa Yılmaz, Felix, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Henrique (dk. 28, 54 ve 90+2 pen.) (Sivasspor), Stambouli (dk. 58), Balotelli (dk. 68 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Muric, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor), Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal (Sivasspor)

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