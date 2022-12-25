Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Mücadele Adana Demirspor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan savunma arkasına koşan Onyekuru, ceza sahasına girdi. Kaleci Batuhan çıkarak topa müdahale ederken, meşin yuvarlak kornere çıktı.

11. dakikada sağ köşe vuruşunda Emre Akbaba, paslaşarak topu Stambouli’ye verdi. Stambouli tekrardan Emre’ye topu gönderdi. Emre ceza sahası dışından şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada savunma arkasında topu alan Diagne, kaleye şutunu çekerken Ertaç topu çıkardı. Dönen topla buluşan Ozdoev’in vuruşunda top bu sefer savunmadan döndü. Topu önünde bulan Borini ceza alanı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 1-1

23. dakikada Rodrigues kaleyi görür görmez şutunu çekti. Kaleci Batuhan topu çelmeyi başardı.

43. dakikada topla buluşan Emre Akbaba, çalımlar atarak ceza sahasına içerisine girip şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

49. dakikada Ricci’nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Borini, kafa vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı

58. dakikada Stambouli’nin ara pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak, hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Eray Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Semih xx, Samet xx, Rodrigues xx, N’Diaye xx, Stambouli xx (Gökhan İnler dk. 76 x), Akintola xx (Yusuf Sarı dk. 68 x), Emre Akbaba xxx (Erhun Öztümer dk. 90 ?), Onyekuru xx, Gulbrandsen xx (Bjarnason dk. 76 x)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Erhun Öztümer, Gökhan İnler, Ata Öztürk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fatih Karagümrük: Batuhan xx, Levent xx, Dresevic xx, Rayyan xx, Biraschi xx, Ozdoev xx (Adnan Uğur dk. 82 x), Ricci xx, Shukurov xx (Kerim Frei dk. 82 ?), Borini xx, Diagne xx (Kazım- Richards dk. 66 x), Colley xx (Kouassi dk. 66 x)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Kerim Frei, Kazım-Richards, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Kouassi, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Emre Akbaba (dk.11 ve 43) (Adana Demirspor), Borini (dk. 19) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Stambouli, Gulbdransen , Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Kouassi, Colley, (Fatih Karagümrük)