Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi karşıdan gördüğü açıdan şutunu çekti. Kande kayarak topa müdahale etti.
13. dakikada topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kaleci Muric’te kaldı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yunus’un ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada sol köşeden Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Tayyip’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson, Belhanda’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına sokularak vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada sağ kanattan Yunus’un kullandığı serbest vuruşta, Altay savunmasının ters kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Samet filelere gönderdi. 2-0
42. dakikada atak gelişten Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine sokuldu. Bamba’nın pasında savunmada Samet’in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Gökhan İnler xx, Stambouli xx, Yunus xx, Belhanda xx, Akintola xx, Assombalonga xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Sinan Kurt, Balotelli, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Vargas, Djokovic, Simon Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Altay: Lis xx, Cebrail xx, Thiam xx, Björkander xx, Naderi xx, Eren xx, Poko xx, Ceyhun xx, Rodriguez xx, Kazımcan xx, Bamba xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü xx, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Goller Belhanda (dk. 33), Samet Akaydin (dk. 36) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Yunus Akgün (Adana Demirspor), Bamba (Altay)