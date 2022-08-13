Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Adana Demirspor’da Samet Akaydın, ceza alanına girip sert vurdu. Robin Yalçın’a çarpan top Akintola’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu kontrol edip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Muammer uzanarak kornere gönderdi.
10. dakikada Adana Demirspor’da Belhanda, ceza alanı önün sol çaprazında yerden kale içerisinde gönderdi. Assombalonga mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
14. dakikada DG Sivasspor sağdan korner atışı kazandı. Topu alan Gradel’in orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ertaç geri çeldi.
18. dakikada Adana Demirspor’da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisinde yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Assombalonga dokunamayınca Adana Demirspor mutlak golden oldu.
25. dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı önünde topu kontrol eden Gökhan İnler önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Muammer uzanarak avuç içiyle kornere gönderdi.
41. dakikada Adana Demirspor’da Rakitskyi’nin pasında topu kontrol eden Belhanda ceza ayayı üzerinden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top sol direğe çarparak ağlara gitti. 1 – 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mert Güzenge xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Gökhan xx, Akintola xx, Onyekuru xx, Belhanda xx, Assambalonga xx
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Mustafa, Bjarnason, Manev, Yusuf, Balotelli, Berk, Stambouli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Appindangoye xx, Ziya xx, Murat xx, Ulvestad xx, Robin xx (Cofie dk. 43 x), Gradel xx, Kerem xx, Erdoğan xx, Yatabare xx
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, N’jie, Angileski, Keita, Özkan, James, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Belhanda (dk. 41) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Rıza Çalımbay (DG Sivasspor)