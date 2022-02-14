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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 14.02.2022, 22:17 14.02.2022, 22:24
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Adana Demirspor kendi yarı alanından çıkmak isterken topu Batshuayi kaptı. Kaleye doğru ilerleyen Batshuayi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yunus bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Yunus’un ceza sahası dışından açtığı ortada Balotelli’nin yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

88. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal ortaya doğru rakiplerini geçerek sokuldu. Kaleyi gördüğü anda Ghezzal şutunu çekerken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Belhanda’nın sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe doğru açılan topu Tayyip kafayla kale alanına çevirdi. Samet’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı korner atışında topla buluşan Samet vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan VAR’ın uyarısıyla ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xxx, Kaan xx (Alper Uludağ dk. 77 x), Stambouli xx (Djokovic dk. 65 x), Gökhan İnler xx, Yunus xx, Bjarnason xx (Belhanda dk. 65 xx), Vargas xxx (Assombalonga dk. 84 x), Balotelli xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Sinan Kurt, Akintola, Erhun Öztümer, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx (Mehmet Topal dk. 66 x), Welinton xx, Vida xx, Rıdvan xx (Umut Meraş dk. 62 x), Atiba xx, Necip xx, Ghezzal xx (Güven Yalçın dk. 90+2 ?), Alex Teixeira xx (Emirhan İlkhan dk. 62 x), Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gol: Alex Teixeira (dk. 31) (Beşiktaş), Samet Akaydın (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Vargas, Belhanda, Balotelli, Samet Akaydın (Adana Demirspor), Welinton, Batshuayi (Beşiktaş)

#adanademirspor #Beşiktaş
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