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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası rakip takımın 2-0 üstünlüğüyle geçildi.
Spor 23.04.2022, 20:51
Spor Toto Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası rakip takımın 2-0 üstünlüğüyle geçildi.