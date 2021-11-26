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Bakan Koca: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilme
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor 26.11.2021, 20:18
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı.