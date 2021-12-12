Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Balotelli, topu kenardan bindirme yapan Svensson’a gönderdi. Kalecinin önde olduğunu gören Svensson’un uzaktan şutunda, top direğe çarpıp auta çıktı.
10. dakikada Deli, topu rakip savunma arkasına sarkan Balotelli’ye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli’nin sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Yunus, topu sağ kanattaki Akintola’ya gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Balotelli’nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor’da Balde topu rakip ceza sahasına ortaladı. Suleymanov’un dokunduğu topu kaleci Muric güçlükle kontrol etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Selahattin Altay xx, Ö. Tevfik Özkoç xx
Adana Demirspor: Muric xx, Simon Deli xx, Rassoul xx, Samet xx, Svensson xx, Stambouli xx, Sinan xx, Akintola xx, Metehan xx, Yunus xx, Balotelli xx
Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, L. Castro, Tarık, Bjarnason, Vargas, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Giresunspor: Okan xx, Perez xx, Behich xx, Diarra xx, Zeki xx, Flavio xx, Traore xx, Serginho xx, Suleymanov xx, Diabate xx, Balde xx
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Balotelli, Muric (Adana Demirspor)