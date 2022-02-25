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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz berabere tamamlandı.
Spor 25.02.2022, 20:19
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz berabere tamamlandı.