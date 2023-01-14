Spor Toto Süper Lig: Adana Demirsor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına orta açan Akintola, topu Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’da kaldı.

20. dakikada Sowe, Stambouli ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına girdi. Penaltı noktası üzerinde Emre Kılınç, Sowe’dan aldığı pasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Burak Şeker, ilk olarak golü verirken daha sonra VAR uyarısıyla, Sow’un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

30. dakikada orta alanda Gökhan İnler, Semih Güler’e pasını attı. Topla buluşan Semih, kaleyi tam karşıdan gören noktada şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Onyekuru sol kanattan geliştirdiği atakta ceza alanına ortayı açtı. Topa almak için yükselen kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Bjarnason vururken top auta çıktı.

45+2. dakikada savunma arkasına sarkan Emre, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topu, Emre tamamlayarak ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt olduğu için gol sayılmadı.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Burak Şeker xx, Tuğberk Curbay xx, Süleyman Özay xx

Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Semih Güler xx, Manev xx, Stambouli xx, Bjanarson xx, Gökhan İnler xx, N’Diaye xx, Akintola xx, Emre Akbaba xx, Onyekuru x (Yusuf Sarı dk. 41 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Nongoh, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Ata Öztürk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

MKE Ankara Gücü: Bahadır Güngördü xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Diack xx, Emre Kılınç xx, Taylan Antalyalı xx, Tolga Ciğerci xx, Beridze xx, Sowe xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Pedrinho, Zahid, Furkan Ceylan, Macheda, Chatzigiovanis, Rodrigues

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kart: Semi Güler (Adana Demirspor)