Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 5-2 üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Adekugbe’nin pasında topa buluşan Sadık Baş, sol köşeden ceza sahasına girdi, sert şutunda top az farkla auta gitti.

69. dakikada Karim Hafez’in ceza sahası dışından sert şutunda, ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet’in eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Daha sonra VAR’ın uyarısı ile direkt olarak penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Nouha Dicko topu ağlara yolladı. 3-1

73. dakikada soldan Adekugbe’nin ortasına penaltı noktası üzerinde Mame Diouf iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

80. dakikada Zeffane’nin sağdan ceza sahasına doğru ortasında, topla buluşan Dicko kaleci Munir’i de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

84. dakikada Mehdi’nin ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Lobjanidze’nin ceza sahasına pasında El Kaabi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada El Kaabi rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi, pasında arka direkte bomboş pozisyondaki Dylan Louis’in şutu filelere gitti. 5-2

Stat: Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Abdulah Bora Özkara xx, M. Emin Tuğral xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Sackey xxx (Eren Fansa dk. 90 ?), Kamil Ahmet xx, Onur xxx, Riberio xx (Mehdi Boudjemaa dk. 67 xx), El Kaabi xxxx, Sadık Baş xxx (Selimcan Temel dk. 81 ?), Benzia xxx (Dylan Louis dk. 67 xxx), Mame Diouf xx (Lobjandize dk. 81 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre, Burak, Mahmoud Kahraba, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç x (Ahmet Eyüp Türkaslan dk. 46 xx), Hafez xx, Haddadi xx, Buğra xxx (Godfred Donsah dk. 88 ?), Gaston Kampi xx, Zeffane xx, Ndong xx (Osman Haqi dk. 46 xx), Barış xx, Azubuike Okechukwu xx, Mustafa Eskihellaç xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 88 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Murat Akşit, Philip Awuku, Erşan Yaşa, Muhammed Sarıkaya, Atakan Müjde, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

Goller: El Kaabi (dk. 21, 35 ve 84), Benzia (dk. 25), Dylan Louis (dk. 89) (Hatayspor), Nouha Dicko (dk. 70 ve 80) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)