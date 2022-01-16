Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 4 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sağ kanatta ceza sahasına doğru giren Mame Diouf yerden pasında kale önünde Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
67. dakikada Mame Diouf sağ kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, Dylan Saint-Louis iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail gole izin vermedi.
70. dakikada Aytaç’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt’a bekletmeden ceza sahası içindeki Cicaldau’ya gönderdi. Cicaldau karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
79. dakikada Riberio’nun uzun pasında topla buluşan Kahraba sağda bomboş pozisyondaki Lobjanidze’ye gönderdi. Lobjanidze topla birlikte ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3
90+1. dakikada Mame Diouf’un uzun pasında topla buluşan Lobjanidze hızla sol taraftan ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2
Stat: Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Hatayspor: Abdullah xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Onur xx (Mehdi Boudjemaa dk. 89 ?), Riberio xx, Dylan Louis x, Kamara xxx (Mahmoud Kahraba dk. 76 xx), Lobjanidze xxx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Galatasaray: İsmail Çipe x Sacha Boey x, Alpaslan Öztürk x, Marcao x, Patrick van Aanholt x, Taylan Antalyalı x, Berkan Kutlu x, Cicaldau x (Olimpiu Morutan dk. 81 ?), Emre xx (Atalay Babacan dk. 81 ?), Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu x (Aytaç Kara dk. 58 x)
Yedekler: Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Bartuğ Elmaz, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Mame Diouf (dk. 43), Kamara (dk. 62), Lobjanidze (dk. 79, 90+1) (Hatayspor), Emre (dk. 23), Kerem (dk. 45+6) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Taylan Antalyalı (dk. 82) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Adekugbe, Dylan Louis, Kamara, Riberio (Hatayspor), Alpaslan Öztürk, Berkan, Boey, Ömer Bayram, Halil (Galatasaray)