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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibinin 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Spor 20.11.2021, 15:48
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibinin 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ruben Ribeiro’nun soldan getirdiği topu alan Diouf’un çizgiye inip yerden yaptığı ortasında savunmada Veysel son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada soldan ceza sahasına gönderilen topa kale alanında yükselen El Kaabi kafayı vurdu. Kaleci Boffin’i geçen meşin yuvarlağı Veysel çizgiden kafayla çıkardı.

69. dakikada Antalyaspor’da en geride topu alan Bünyamin, kalecisi Boffin’e pas vermek istedi, ancak top kısa düştü. Araya giren Ruben Ribeiro önce Boffin’den, ardından da yeniden kademeye gelen Bünyamin’den sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi. 2-1

75. dakikada taç atışında topu alan Kamara’nın derinlemesine pasına hareketlenen Saint-Louis’nin yerden şutunda top kaleci Boffin’den döndü. Pozisyonu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.

81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diouf ceza sahası içine havalandırdı. Kudryashov ve Kamara’nın birlikte yükseldiği pozisyonda VAR uyarısı sonrasında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Kudryashov’un elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Kudriashov’un elle müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Mame Diouf. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, M. Salih Mazlum xx, Ali Tuna xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi xx, (Muhammed Mert dk. 90 ?), Traore xxx (Sackey dk. 90 ?), Lobjanidze xxx (Kamara dk. 66 xx), El Kaabi xx (Dylan Louis dk. 66 xx), Mame Diouf xxx (Sadık Baş dk. 90 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin xx, Kudryashov xx, Naldo xx, Veysel xx, Fredy xx, Poli xx (Ersin Zehir dk. 61 x), Bünyamin xx, Doğukan xx (Milosevic dk. 76 x), Amilton xx (Ghacha dk. 76 x), Güray xx, Mukairu xx (Gökdeniz dk. 67 x)

Yedekler: Doğukan, Sousa, Floranus, Bahdır, Eren Albayrak, Nuri Şahin

Teknik Direktör: Alfonos Groenendijk

Goller: El Kaabi (dk. 45+1), Ruben Ribeiro (dk. 69), Mame Diouf (dk. 84 pen.) (Hatayspor), Mukairu (dk. 45+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Fatih (Hatayspor), Doğukan Sinik, Mukairu, Ersin (Antalyaspor)

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