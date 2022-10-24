Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma Hatayspor’un 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma Hatayspor’un 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Weghorst’un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.
63. dakikada Nkoudou’nun pasında Cenk topu Josef’e bıraktı. Josef’in ceza yayından sert vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.
72. dakikada Ze Luis’in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku’yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi’nin şutu yan ağlarda kaldı.
79. dakikada Nkoudou’nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.
90. dakikada Ruben Riberio ceza sahasına doğru ilerlerken topu ayağından fazla açınca Kaan Kanak ceza sahası çizgisi önünden bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Hatay
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Samet Çavuş xx
Hatayspor: Erce xx, Adekugbe xx, Burak Öksüz xx, Vranjes x, Kamil Ahmet xx, Onur Ergün xx, Boudjemaa xx (Ruben Riberio dk. 62 xx), Aabid xx, Lobjanidze xx (Kaan Kanak dk. 80 xxx), El Kaabi xx, Ze Luis xxx (Bertuğ Yıldırım dk. 80 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Dylan Sain Louis, Recep Yılmaz, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Ersin xx, Masuaku xx (Umut Meraş dk. 86 ?), Montero xx, Tayyip xx, Rosier xx, Josef xx (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Salih xx (Fernandes dk 53 xx), Nkoudou xx, Delle Alli x (Cenk Tosun dk. 53 xx), Muleka xx (Redmond dk. 46 xx), Weghorst xx
Yedekler: Mert Günok, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton,
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: Weghorst (dk. 1) (Beşiktaş), Ze Luis (dk. 50), Kaan Kanak (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Boudjemaa, Vranjes, Kamil Ahmet, Onur Ergün (Hatayspor), Redmond (Beşiktaş)