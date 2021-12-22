Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahası içerisinde kaleci Sehic’e geri pasında araya giren El Kaabi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler’in yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Cikalleshi topukla topu kaleye göndermek istedi, ancak top yandan auta gitti.

29. dakikada orta alanda kaptığı topla hızla çıkan Konyaspor’da Serdar Güler’in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş kalan Mpoku şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

34. dakika da sağ taraftan Serdar Gürler’in ortasına altı pas çizgisi önünde dokundu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.

39. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Skubic ceza sahasına doğru ortaladı, savunmadan seken top Cikalleshi’nin önünde kaldı. Onun şutunda kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.

45. dakikada Serdar Güler ceza sahası dışından sert şut çekti, top üst direkten geri döndü.

Stat: Hatay

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Bilal Gölen xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Burak xx, Fatih xxx, Popov xx, Muhammed Mert xx (Bülent Cevahir dk. 36 xx), Riberio xx, Sackey x, El Kaabi xxx, Sadık xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Saba Lobjanidze, Kamil Ahmet, Kamara, Osmancan Güleryüz, Eren Fansa, Dylan Louis, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Konyaspor: Sehic xx Guilherme xx, Abdulkerim xx, Ahmet x, Skubic xx, Bytyqi xxx Mpoku xxx, Hadziahmetovic xx, Serdar xxx, Rahmanovic xx, Cikalleshi xx,

Yedekler: Erten Ersu, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Ahmed Hassan, Soner Dikmen, Endri Çekici, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Ahmet Karademir, Konrad Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: El Kaabi (dk. 3) (Hatayspor), Mpoku (dk. 29) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Sam Adekugbe (dk. 31) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sam Adekugbe (Hatayspor), Sehic (Konyaspor)