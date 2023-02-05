Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Boudjemaa’nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi’nin şutu az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Fabiano’nun sağdan ceza yayına doğru yerden pasında Ben Ouannes’in sert şutu üstten auta gitti.
65. dakikada sağ kanattan Fall’ın ceza sahasına ortasında Chouiar’ın kafa vuruşu az farkla kaleyi bulmadı.
68. dakika da Lobjanidze sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu, kaleci Erdem gole izin vermedi.
78. dakikada Eysseric’in pasında topla buluşan Ahmet Engin ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten direkten geri döndü.
87. dakikada Bertuğ’un pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi’nin sağ çaprazdan şutu auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Christian Atsu kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Hatay
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Esat Sancaklar xx, Süleyman Özay xx
Hatayspor: Erce xx, Kaan xx, Recep Yılmaz x, Burak Bekaroğlu xx, Kerim Alıcı xx, Engin xx (Lobjanidze dk. 58 xx), Boudjemaa xx (Musa Çağıran dk. 71 xx), Aabid xxx (Christian Atsu dk. 82 xx), Jeremy Dudziak xx, (Ruben Ribeiro dk. 58 xxx), El Kaabi xxx, Ze Luis xx (Bertuğ Yıldırım dk. 82 x)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Adekugbe, Onur Ergün, Ali Yıldız, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kasımpaşa: Erdem xx, Yasin Özcan xx, Donk xx, Tarkan xx, Fabiano xx, Hajradinovic xx (Ali Gholizadeh dk. 74 xx), Mickael Tirpan xx, Eysseric xx (Tunay Torun dk. 90+5 ?), Chouiar xx (Ahmet Engin dk. 74 xx), Ben Ouannes xx (Fode Koita dk. 57 xx), Fall xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Feyzi Yıldırım, Yunus Mallı, Bahoken, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Christian Atsu (dk. 90+7) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Ze Luis, Ruben Ribeiro (Hatayspor), Eysseric, Mickael Tirpan, Fode Koita (Kasımpaşa)