Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

49. dakikada Kuwas’ın pasında Serginho ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta gitti.

75. dakikada Kevin Soni’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Onur Ergün ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Onurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Serginho’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde boş kalan Bajic kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Pozisyon ilk olarak ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı. 1-1

90+9. dakikada Adekugbe’nin pasında topla buluşan Kevin Soni, ceza sahası içinden sert şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çiçekli xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Erce xxx, Adekugbe xx, Burak Öksüz x, Vranjes xx, Kamil xx, Musa Çağıran x (Rayane Aabid dk. 62 xx), Onur Ergün xxx, Lobjanidze xx, Riberio xxx, El Kaabi xxx (Kevin Soni dk. 62 xx), Ze Luis xx (Bertuğ Yıldırım dk. 72 xxx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Simon Falette, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Dylan Saint Louis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Kadir xx, Hayrullah xx, Görkem x, Campuzano xx, Mejia xx (Oğulcan Çağlayan dk. 78 xx), Sainz xx, Kuwas xx (Savicevic dk. 72 xx), Serginho xx (Murat Akpınar dk. 90 ?), Bajic xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Şahin Dik, Doğan Can Davas, Faustin Senghor

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 75) (Hatayspor), Bajic (dk. 87) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Adekugbe (Hatayspor), Alper, Campuzano (Giresunspor)