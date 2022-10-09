Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Kanak Kanak’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz’ün kaleci Erce Kardeşler’e geri pasında araya giren Balkovec’in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu’nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı’nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx Mehmet Emin Tuğral xx Mustafa Sönmez

Hatayspor: Erce xx, Kaan Kanak xxx, Burak Öksüz xx, Vranjes xx, Kerim xxx, Aabid xx, Onur xxx, Boudjemaa xx, Lobjanidze xx, El Kaabi xxx, Bertuğ xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Kevin Varga, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Ze Luis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xxx, Fatih xx, Furkan xx, Pereira xx, Efkan xx, Umut xx, Doumbia xx, Candeias x, Efecan xxx, Hassan xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Rassoul, Kayra Erciyas, Oussama Targhalline, Ismail Zehir, Oğuz Aydın, Arnaud Lusamba, Famara Diedhiou, Eduardo

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sarı kart: Boudjema (Hatayspor)