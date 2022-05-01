Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 0 - Ö.K. Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Oğuz Aydın’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Borja arka direğe doğru ortaladı. Borja’nın ortasında Candeias’ın şutunu kaleci Abdulsamed kornere çıkardı.

13. dakikada Berat Yaman’ın Alanyaspor savunması arkasına attığı uzun pasta Tetteh meşin yuvarlağı aldı. Tetteh kaleyi gördüğü ilk açıdan çektiği şutunu kaleci Yusuf güçlükle kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşeye giden topu Emre Akbaba ceza sahası içine gönderdi. Burada Mılunovic’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada Kenan Özer, atağa çıkan Efkan Bekiroğlu’nun bileğine basarak yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

31. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko kendi yarı sahasında kaleci Yusuf’un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman xx, Selahattin Altay xx, Hakan Karabalcık xx

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Furkan Bayır xx, Borja xx, Novais xx, Efkan Bekiroğlu xx, Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Oğuz Aydın xxx, Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Fatih Aksoy, Mevlja, İsmail Zehir, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Kenan Özer xx, Barış Başdaş xx, Awuku xx, Berat Yaman xx, Yiğit Ulaş xx, Dicko xx, Rahman Buğra Çağıran xx, Jospin xxx, Mert Miraç Altıntaş xx, Tetteh xxx

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Osman, Atakan Müjde, Emircan Baykadar, Ercan Yaşa, Umut Taniş, Muhammed Emin Sarıkaya, Kerem Altunışık, Berat Mert

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Dicko (dk. 31) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Kenan Özer (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)