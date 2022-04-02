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Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında evinde Bursaspor’la karşılaşan Ankara Keçiörengücü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Spor 02.04.2022, 15:45
Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında evinde Bursaspor’la karşılaşan Ankara Keçiörengücü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Keçiörengücü’nde Muharrem Cinan’ın sol kanattan kestiği etkili ortaya iyi yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25. dakikada sol kanattan etkili gelen Keçiörengüçlü Olawoyin’in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortaya Hamza Gür dokunamadı ve meşin yuvarlak top oyun alanını terk etti.

34. dakikada orta sahada topla buluşan Eze, sağdan ceza sahasına hareketlenen müsait durumdaki Uzodimma’yı gördü. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir Korkut’un ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Eze, röveşata bir vuruş denedi ancak top kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Uzodimma, müsait pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştirerek farkı 2’ye yükseltti. 2-0

73. dakikada Bursaspor’lu Zalazar’ın sağ kanattan kestiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Mehmet Erdem Uğurlu kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 2-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Özcan Sultanoğlu xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xxx, Mehmet Dingil xxx, Fatih Solmaz xx, Muharrem Cinan xxx, Alhassan xxx, Ackah xxx, Hamza Gür xxx (Aykut Çeviker dk. 60 x), Uzodimma xxx (Issa dk. 78 x), Olawoyin xxx (Ziya Alkurt, dk. 79 x) Eze xxx (Erkam Reşmen dk. 87 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Mert Yılmaz x (Berat Altındiş dk. 79 x), Zalazar xx, Furkan Emre Ünver x (Kubilay Sönmez dk. 67 x), Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak x (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 72 x), İsmail Yüksek xx (Enver Cenk Şahin dk. 66 x), Hasan Ayaroğlu xx, Bruno x (Tuğbey Akgün dk. 46 x), Alasgarov x, Pedro x

Yedekler: Deniz Aydın, Luka Capan, Uğur Kaan Yıldız, Ramazan Keskin, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Uzodimma (dk. 34 ve dk. 70) (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 73) (Bursaspor)

Sarı kart: Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

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