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Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.
Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.
Spor 01.05.2022, 17:54
Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.