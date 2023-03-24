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Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak 4 maçın saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan ayı dolayısıyla Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların başlama saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Spor 24.03.2023, 14:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan ayı dolayısıyla Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların başlama saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların başlama saatleri, Ramazan ayı dolayısıyla yeniden düzenlenmiştir" denildi.
Spor Toto 1. Lig’de 30. haftada saat değişikliği yapılan müsabakalara ilişkin program şöyle:
1 Nisan 2023 Cumartesi
20.30 Samsunspor - Pendikspor
2 Nisan 2023 Pazar
20.30 Çaykur Rizespor - Bandırmaspor
3 Nisan 2023 Pazartesi
20.30 Altay - Sakaryaspor
20.30 Eyüpspor - Erzurumspor