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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Boluspor - Tuzlaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Boluspor - Tuzlaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Spor 21.01.2022, 12:50
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Boluspor - Tuzlaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.