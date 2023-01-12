Spor Toto 1. Lig’in 20. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Cumartesi, 15 Ocak Pazar ve 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Bandırmaspor’un BAY geçeceği haftada karşılaşmaların programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Denizlispor - Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses
14 Ocak Cumartesi
13.30 Boluspor - Manisa FK: Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü - Çaykur Rizespor: Mehmet Türkmen
16.00 Samsunspor - Altay: Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe - Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu
15 Ocak Pazar
13.30 Tuzlaspor - Adanaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor - Bodrumspor: Alper Akarsu
19.00 Altınordu - Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 Ocak Pazartesi
20.00 Pendikspor - Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç