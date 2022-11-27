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Beyoğlu’nda faciadan dönülen anlar kamerada: Devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
Spor 27.11.2022, 19:55
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.