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Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Spor 27.11.2022, 19:55
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay mücadelesinin 22. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

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